Сакварелідзе оприлюднив документи щодо кримінальних справ проти його команди (фото)

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці в Facebook.

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"Хочу в підтвердження своїх слів надати виписки по всім (принаймні відомим нам) кримінальним справам, які були ініційовані різними підрозділами прокуратури проти нас, починаючи з літа минулого року", - написав Сакварелідзе.

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За його словами, проти його команди, "ціла машина була задіяна (головне слідче управління, служба внутрішньої безпеки, військова прокуратура, окремі колишні і нинішні працівники та посадові особи спецслцжб) саме проти нас – тих, хто мав сміливість виступити проти існуючого роками порядку речей, який безперечно влаштовує представників старої системи, але не влаштовує український народ".

Як повідомляв УНІАН, напередодні Сакварелідзе повідомив, що за 4 місяці проти працівників з його команди Генпрокуратура порушила близько семи кримінальних проваджень.