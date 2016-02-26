Сакварелідзе оприлюднив документи щодо кримінальних справ проти його команди (фото)
Заступник генпрокурора, прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе оприлюднив документи, що підтверджують відкриття кримінальних справ проти його команди.
Відповідний запис він зробив на своїй сторінці в Facebook.
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"Хочу в підтвердження своїх слів надати виписки по всім (принаймні відомим нам) кримінальним справам, які були ініційовані різними підрозділами прокуратури проти нас, починаючи з літа минулого року", - написав Сакварелідзе.
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За його словами, проти його команди, "ціла машина була задіяна (головне слідче управління, служба внутрішньої безпеки, військова прокуратура, окремі колишні і нинішні працівники та посадові особи спецслцжб) саме проти нас – тих, хто мав сміливість виступити проти існуючого роками порядку речей, який безперечно влаштовує представників старої системи, але не влаштовує український народ".
Як повідомляв УНІАН, напередодні Сакварелідзе повідомив, що за 4 місяці проти працівників з його команди Генпрокуратура порушила близько семи кримінальних проваджень.