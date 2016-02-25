Сакварелідзе: ГПУ порушила більше справ проти моєї команди, ніж проти Януковича

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"З великим жалем та іронією відзначив про себе, що по нашим працівникам було порушено більше кримінальних проваджень, ніж по Віктору Януковичу (якщо взяти до уваги відкриті, закриті і поточні, то вийде близько 7 за 4 місяці)", - написав Сакварелідзе.

За його словами одну з перших справ було порушено відразу ж напередодні старту тестування кандидатів на посади місцевих прокурорів, у серпні 2015: служба внутрішньої безпеки почала розслідування щодо фінансування цього процесу з боку Євросоюзу та інших міжнародних донорів.

"Складалося враження, що ця служба, яка, до речі, підпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору, вже викорінила всі проблеми і порушення в системі прокуратури і єдина її турбота тепер – фінансування реформи. Не думаю, що вони задавали собі питання, скільки в принципі треба було докласти зусиль, щоб переконати міжнародні інституції підключиться до процесу реформування прокуратури і наскільки такі їх дії ставлять під удар всі досягнуті результати, по суті знищують і без того не особливо високу довіру до нашої системи", - зазначив заступник генпрокурора.

Сакварелідзе також розповів, що в рамках цього внутрішнього розслідування проводилися демонстративні допити експертів ЄС, які брали участь у підготовці процесу тестування і допомагали забезпечити його об'єктивність.

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Приблизно в той же час, за даними заступника генпрокурора, ГПУ порушила кримінальну справу щодо наших працівників з Генеральної інспекції, "щоб всіляко перешкодити, а згодом взагалі "розвалити" справу "діамантових" прокурорів".

"Фантазії "антиреформаторів" немає кордонів, і ось вже в січні цього року почалася нова хвиля внутрішніх розслідувань та допитів працівників управління реформ, яке було створене мною в 2015 році для супроводження процесу реформування. В даному випадку вже зацікавилися тим, чому працівники управління реформ посміли «замахнутися» на бюджет прокуратури, а конкретно намагалися з'ясувати, наскільки правильно і ефективно розподіляється фонд оплати праці, чи є якісь можливості для підвищення заробітних плат рядовим співробітникам. У підсумку, це стало офіційним приводом для чергової активізації роботи служби внутрішньої безпеки, хоча в управління реформ є всі повноваження для роботи з відповідними документами", - йдеться в повідомленні.

За його словами, раніше ці факти не спливали, так як "людей зазвичай дратують розмови високопосадовців про те, чому щось не виходить, як їм хтось заважає. Часто це сприймається як спроба виправдати свої невдачі, піти від відповідальності, до чого особисто я ніяк не звик".

"Змушений визнати, що на сьогоднішній день на будь-які кроки, метою яких є зміни в системі, ГПУ відповідає каральними заходами у бік їх ініціаторів. Все це дає мені підстави зробити однозначний висновок – керівництво ГПУ збирається з таким же завзяттям, абсолютно не збавляючи темпів, і надалі продовжувати "битву" з будь-якими спробами реформування системи", - заявив Сакварелідзе.

Разом з тим він також підкреслив, що з недавніх пір фокусом служби внутрішньої безпеки стало дослідження фотографій працівників у соціальних мережах та фактів їх особистого життя.

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"У когось абсолютно спокійно в декількох частинах світу стоять палаци, а службу внутрішньої безпеки в цей час обурює і вкрай турбує фотографія нашої співробітниці, зроблена на відпочинку і взята зі сторінки її друга. Або ж висловлена публічна подяку дідові за перемогу у війні. Це, м'яко кажучи, дивно і дуже симптоматично. Це дає дуже чітке уявлення про те, що зараз являє собою система прокуратури і чому ми не повинні зупинятися у своєму прагненні "зламати" її і побудувати нову – ефективну, професійну, людяну, таку, пріоритетом якої буде захист українських громадян, а не клоунада і розправа над неугодними", - резюмував Сакварелідзе.

Крім цього, заступник генпрокурора запевняє, що, незважаючи на вищесказане, команда не збирається відступати.

Нагадаємо, по даним ЗМІ, прокурорів і слідчих, які займалися справою так званих "діамантових прокурорів" Шапакіна і Корнійця,звільнили з Генпрокуратури. У той же час прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко в коментарі виданню спростував інформацію про звільнення.

Однак Сакварелідзе підтвердив інформацію про кадрові перестановки в ГПУ, пов'язаних зі справою "діамантових прокурорів".