Прокуратура оскаржить умовно-дострокове звільнення Лозінського

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

"На наш погляд, достеменно не встановлено, що Лозінський протягом відбування покарання в колонії сумлінно ставився до трудових обов'язків і не мав дисциплінарних порушень, як то вважає суд. А тому оскаржимо рішення в апеляційному порядку”, - зазначили в прокуратурі.

Як зауважили у відомстві, приймаючи рішення щодо Лозінського, суд врахував "закон Савченко", за яким один день перебування в СІЗО зараховується за 2.

Загалом до завершення терміну його покарання залишається 1 рік 11 місяців і 8 днів.

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Довідка УНІАН. 16 червня 2009 року на території мисливських угідь в Кіровоградській області Лозинський, прокурор Голованівського району Євген Горбенко і начальник райвідділу міліції Михайло Ковальський вбили місцевого жителя Валерія Олійника. За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу.

У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозинського до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року) за вбивство Олійника. Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах зменшив покарання Лозінському до 10 років ув'язнення.

25 лютого 2016 року Бориспільський міськрайонний суд Київщини вирішив умовно-достроково випустити Лозінського на волю.