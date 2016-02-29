Суд вирішив відпустити екс-нардепа Лозінського за "законом Савченко" (документи)

Про це йдеться у тексті рішення суду, текст якого оприлюднив на своїй сторінці у Facebook екс-голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький.

Стало відомо, що суд задовольнив клопотання адвоката Лозінського Віктора Грицюка про умовно-дострокове звільнення.

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У свою чергу прокуратура може оскаржити це рішення суду.

Раніше Лозінський подав документи на перерахунок терміну за так званим "законом Савченко". Так, у відбутий термін зараховано 4 роки і 36 днів (Лозінському присудили 10 років в'язниці - Ред.).

Так працює тіньова сторона закону "Савченко". Ті хто не потрапив напряму під його дію, звільняються по УДО. Скоро! У вс... Опубликовано Сергій Стареньким 28 февраля 2016 г.

Довідка УНІАН. 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області Віктор Лозінський, прокурор Голованівського району Євген Горбенко і начальник райвідділу міліції Михайло Ковальський вбили місцевого жителя Валерія Олійника. За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу.

В квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Віктора Лозінського до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року за вбивство Валерія Олійника. Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах зменшив покарання Віктору Лозінському до 10 років ув'язнення.