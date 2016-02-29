Більше 30 співробітників СБУ були арештовані за хабарництво і роботу в інтересах спецслужб РФ

"За останні 8 місяців більше 30 співробітників СБУ були заарештовані за хабарництво або за роботу проти своєї Батьківщини в інтересах російських спецслужб", - цитує Ткачука Українська правда.

"Так само багато злочинців заарештовували і в інших правоохоронних і державних органах.

Читайте такожСБУ розповіла про плани Росії використати "азовця" Краснова для вторгнення на Херсонщину

Тому ми не можемо казати, що добровольчий рух має імунітет від проникнення туди ворожої агентури", - зазначив представник СБУ.

Як відомо, у понеділок на брифінгу Ткачук розповів, що, за версією слідства, арештований голова цивільного корпусу "Азов-Крим" Станіслав Краснов працював на російську сторону.

"Краснов перебуває на зв'язку з ФСБ з 2014 року. На останній зустрічі в Білорусі він із російським куратором обговорювали питання використання вибухівки", - сказав Ткачук.

Крім того, за словами Ткачука, Краснов передав російській стороні списки полку "Азов".