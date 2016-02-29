В СБУ розповіли про зв'язки затриманого "азовця" з російськими спецслужбами

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук на брифінгу.

"За підтвердженими оперативними даними, Краснов безпосередньо передав російській стороні списки полку "Азов", а також він з 10 по 13 лютого перебував останній раз у Республіці Білорусь, де зустрічався зі своїм російським куратором. На зв'язку російської сторони Краснов перебуває з 2014 року. І під час цієї останньої зустрічі, в тому числі, обговорювалися питання, пов'язанні з можливим використанням тієї вибухівки, що була вилучена у передмісті Києва ", - наголосив представник СБУ.

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При цьому він повідомив, що українським силовим відомствам відоме прізвище громадянина Російської Федерації, з яким на зв'язку перебуває Краснов.

Також, за його словами, слідство має інші матеріали; і ці матеріали оприлюднюватимуться по мірі того, як слідчі будуть давати дозвіл на їх оприлюднення.

"Це був не перший виїзд Краснова до Білорусі. У 2015 році він вже два рази там перебував з тією ж самою метою, що і в останній раз", - заявив Ткачук.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Краснова Андрій Мамалига заявляє, що співробітники СБУ застосовували до його підзахисного після затримання тортури, щоб той зізнався про схованку зі зброєю.

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За його словами, Краснов був затриманий озброєними співробітниками СБУ, після чого йому зв'язали скотчем руки, ноги, зав’язали очі та вивезли в ліс, де близько 6 годин піддавали тортурам, вимагаючи зізнання, де той сховав зброю.

Найближчим часом затриманому буде обрано запобіжний захід.

Зараз близько 100 представників батальйону “Азов” пікетують будівлю столичної СБУ з вимогою звільнити Краснова.