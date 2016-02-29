"Вчіться працювати з цією Радою": Порошенко заявив, що не допустить дострокових парламентських виборів

Про це він сказав під час зустрічі з представниками Аспен Інституту, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Єдине, що я хочу наголосити, – ні в якому випадку я не можу допустити і не допущу дострокових парламентських виборів на цьому етапі. Бо при всьому тому, що декларують окремі політичні лідери і діячі, що вони хочуть дійсно перезавантаження, насправді вони намагаються зловити рибу у мутній воді, насправді вони працюють на дострокові вибори. Ми не маємо ні часу, бо це потребує півроку тотальної бездіяльності і популізму, ні необхідності, бо кращої Ради у нас не буде. Треба вчитися працювати з цією Радою», – цитує Порошенка його прес-служба.

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Президент навів слова колишнього міністра закордонних справ Геннадія Удовенка, якого він назвав своїм вчителем, що ключовим для політика мають бути три «П» – порядність, професіоналізм та патріотизм. «На жаль, деякі політики додають до цього власні амбіції, або, ще гірше, власні образи, які дуже заважають. Пошук власного місця дуже заважає кінцевому результату. Справжній лідер в першу чергу ставить перед собою інтереси держави», – зазначив глава держави.

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За словами президента, головне, що потрібно зараз, – лідери відповідальні, патріотичні, порядні і професійні.

Глава держави також зазначив, що найважливішій етап, який має формувати ціла команда відповідальних осіб, які здатні реалізувати те, що закладалося в законопроектах, – це саме імплементація реформ.

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У повідомленні зазначається, що в зустрічі взяли участь випускники Аспен Інституту віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко, міністр фінансів України Наталя Яресько, директор Аспен Інституту Еліот Герсон, Євген Уткін, Сергій Кошман, Анатолій Клепатський, Сергій Рогол.