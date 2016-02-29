Порошенко закликає коаліцію визначитися з кандидатурами прем’єра, членів уряду та програмою реформ

Про це він повідомив під час зустрічі з представниками Аспен Інституту, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами президента, перезавантаження уряду зараз є відповідальністю парламенту та коаліції.

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Глава держави відзначив першочерговість ролі парламентської коаліції, яка, за його словами, має визначитися і щодо кандидатури членів Кабінету міністрів та керівника уряду, і щодо програми та порядку реформ, які мають бути проведені, і щодо позицій фракцій, які будуть входити до складу цієї коаліції.

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