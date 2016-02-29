Європарламент: Рада повинна бути готова до подальших етапів європейської інтеграції, попереду ще багато роботи

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йшлося у виступах на офіційному відкритті "Українського тижня" в Європейському парламенті. Засідання проходить у переповненій залі, багато хто стоїть через нестачу місць.

Так, голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович зазначив, що в ЄП "зроблять все можливе, щоб допомогти вам у мирній реінтеграцї окупованих територій Донецька та Луганська, а також Криму". "Ми також тут, щоб допомогти в імплементації Угоди про асоціацію. Звіт Кокса - це комплексна програма. Ваш парламент має бути готовий для наступних етапів європейської інтеграції", - заявив європейський політик.

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У свою чергу голова Комітету із закордонних справ Європейського парламенту Елмар Брок висловився за таку форму співробітництва між ЄП та ВР, яка "посилить здатність проводити реформи, коли ми говоримо про проведення парламентських реформ". "Ми можемо знайти спільну базу, щоб допомогти один одному і у ці дні побачити шляхи розв'язання цих питань", - сказав він.

Такими питаннями Брок назвав верховенство права, боротьбу з корупцією, конституційну реформу. "Я сподіваюся, що це співробітництво і далі буде активно розвиватися, щоб ми досягти нашої цілі - незалежної демократії", - наголосив Брок.

Коли слово взяв президент Європарламенту Мартін Шульц, то зазначив, що з цієї нагоди підготував доповідь, але попередні промовці вже все сказали.

"Це доказ того, що вони розумні люди, і я не буду повторювати те, що вони вже сказали", - пожартував Шульц.

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Продовжуючи, політик висловив думку, що зараз ЄП та ВР перебувають на "передовій розвитку парламентської співпраці". "Те, що робить ЄП, ніколи не було зроблено раніше", - сказав він.

За словами Шульца, якщо подивитися на суть програми співробітництва між ЄП та ВР, то це "дуже глибока програма". "Працюючи разом, ми можемо досягнути успіху", - переконаний президент ЄП.

Він зазначив, що коли він спостерігає за роботою українського парламенту, то бачить, що перед ВР ще "багато роботи". "Прийшов час, коли нам потрібна стабільна Україна", - наголосив Шульц.

Президент ЄП нагадав, що наразі Європа стоїть перед викликами та "проходить кризу солідарності". "Більшість в Європарламенті буде стояти поряд вами і поряд з Україною. Вам потрібна наша підтримка. Від імені ЄП я хочу сказати, що ви цю підтримку отримаєте", - запевнив він.