Європарламент надав рекомендації із вдосконалення роботи Ради: уряду і парламенту слід багато працювати разом

На цьому наголосив колишній президент Європейського парламенту Пет Кокс під час представлення у Брюсселі доповіді з аналізом потреб Верховної Ради і низкою рекомендацій, які дозволять покращити роботу законодавчого органу, передає власний кореспондент УНІАН.

«Ми віримо в те, що ваш парламент, ваш уряд повинні багато працювати разом, від початку до кінця законодавчого процесу», - зазначив він.

Відповідна презентація відбулася у понеділок перед офіційним відкриттям "Українського тижня" в Європейському парламенті, який проходить з 29 лютого по 2 березня.

Кокс нагадав, що після підписання між ВРУ та Європарламентом меморандуму про порозуміння була започаткована робота Місії з оцінки потреб ВР, під час якої «ми переглянули моменти, де треба підсилити роботу ВР».

«Для мене було честю підписати цей меморандум і те, що я став головою цієї місії», - наголосив європейський політик.

У цьому зв'язку він повідомив, що за час роботи місії в Києві відбулися більше ста засідань, чисельні зустрічі з різними представниками суспільства.

Кокс заявив, що у доповіді є «сім основних сфер, які є важелями трансформації».

«І ми почали працювати над цими темами», - сказав він.

Представник Європарламенту наголосив, що філософія роботи місії полягала у «вірі в те, що майбутнє України критично залежить від розбудови своїх установ».

На думку Кокса, проблема в Україні полягає у «поєднанні сильних особистостей із слабкими інституціями».

«Нам треба розбудувати інституції сильними і сучасними, що дозволить переродити Верховну Раду, щоб вона могла вирішити багато проблем», - підкреслив він.

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За словами політика, у доповіді є "сім заголовків і 57 рекомендацій".

Першою з них Кокс назвав законодавчу спроможність Верховної Ради.

У цьому зв'язку Кокс рекомендує розпочати працювати разом над повним законодавчим процесом. Через величезну кількість законодавчих актів в українському парламенті він назвав це "законодавчим спамом" та "законодавчим цунамі".

"Треба, щоб вони (законопроекти) пройшли контроль якості, відповідністі до Конституції. Для цього треба застосовувати певні правила", - наголосив він.

Ще одним важливим питанням представник Європарламенту назвав планування роботи Верховної Ради у сесійному режимі та режимі комітетів. Він звернув увагу, що коли засідання комітетів проводяться на тому ж самому тижні, що і пленарне, на комітети приходить значна кількість депутатів. В разі ж, коли на тижні проводяться тільки засідання комітетів, явка дуже низька, іноді немає кворуму.

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"Я б пропонував, що, коли в Києві є пленарні та комітетські засідання, ви повинні спланувати так, щоб надати собі більше часу і зробити таку організаційну структуру, яка вам підходить", - зазначив політик.

Щодо роботи погоджувальної ради стосовно формування порядку денного та присутності на них телевізійних камер, Кокс сказав: «Я знаю, що певні питання в політиці треба спочатку переговорити за зачиненими дверима, а потім вже публічно надавати інформацію. Але там присутні камери. І що відбувається? Відбуваються Голлівуд - кожний хоче бути кращим».

Політик також висловився за внесення технічно поправки до Конституції з метою зміни необхідної кількості кворуму під час голосування.

«Система голосування - дуже делікатне питання. Нас здивував ваш кворум у 226 голосів. Це піаніно у вас таке - голосування по клавішах? Не так ці справи робляться», - підкреслив екс-президент Європарламенту.

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Кокс також назвав важливими питання підзвітності уряду парламенту, зменшення кількості комітетів для наступної каденції парламенту, інвестування в "добрих асистентів", цінування опозиції, запровадження санкцій за бійки, створення окремого підрозділу з міжпартійного діалогу, створення Кодексу поведінки.

«Ми б рекомендували розробити середньострокову стратегію. Треба зробити багато роботи. Вам же треба вирішити, чи ви хочете це робити, чи ні», - наголосив Кокс.

За словами політика, "спираючись на рекомендації, в середу ми підпишемо угоду про адміністративну співпрацю між ЄП та секретаріатом ВР".