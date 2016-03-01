Гройсман виступає за повне виконання рекомендацій Кокса для модернізації Ради

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав сьогодні у Брюсселі українським журналістам. (Кокс 29 лютого у Брюсселі представив звіт із низкою рекомендацій, які дозволять покращити роботу ВР – УНІАН).

«Саме головне зараз – впровадження цього плану. Тому я вийшов з ініціативою і звернувся до Шульця (Мартін Шульц – президент ЄП) та Пленковича (Андрій Пленкович – глава делегації ЄП в Комітеті асоціації) з пропозицією розширити мандат президента Кокса на спільне провадження цих реформ. Я вважаю, що команда парламенту, команда наших європейських партнерів на чолі з Коксом може бути ефективною. Важливо не просто написати план реформ, а потрібно його впровадити», - підкреслив голова ВР.

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Гройсман зазначив, що, з його точки зору, кожна з рекомендацій має під собою підґрунтя. «Я особисто вважаю, що всі 52 рекомендації мають бути виконані. Звісно, це буде діалог у стінах українського парламенту. Я буду переконувати своїх колег максимально швидко рухатися у цьому питанні», - заявив він.

При цьому Гройсман зазначив, що оптимістично налаштований з цього приводу, тому що «чую сьогодні позицію колег - лідерів фракцій, народних депутатів, керівників комітетів, представників громадянського суспільства – вони дуже позитивно оцінюють цей план».

«Все українське суспільство бачить, що парламент потребує трансформацій та змін. Тому план дій вже є. Ми домовилися з президентом Шульцем, що перейдемо до другого етапу – це його впровадження. Я позитивно вражений реакцією моїх колег – лідерів фракцій, які були присутні на презентації, і депутатів», - додав глава ВР України.

Крім того, він повідомив, що провів у Брюсселі багато зустрічей з представниками різних політичних груп. «Ми маємо повну підтримку України у відновленні територіальної цілісності і розуміння того, що санкції мають бути продовжені доти, доки Росія не виконає Мінські домовленості», - зазначив спікер.

Також, за словами Гройсмана, він зустрівся з президентом Комітету регіонів ЄС, з яким було визначено спільний план дій щодо децентралізації та місцевого самоврядування. «На підтримку цієї реформи буде спрямовано 97 млн євро», - повідомив глава ВР.

Політик також повідомив, що буде зустрічатися з європейським комісаром з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнесом Ганом щодо безвізового режиму. При цьому він запевнив, що український парламент зробить все, щоб безвізовий режим був запроваджений вже у цьому році.