Європарламент невідкладно розгляне пропозиції Єврокомісії щодо безвізового режиму для України - Шульц

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Мюнхені журналістам по завершенню зустрічі з президентом України Петром Порошенком, яка відбулася на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"Ми очікуємо на пропозиції Європейської комісії щодо безвізового режиму, і Європейський парламент негайно їх візьме до розгляду", - заявив Шульц.

При цьому президент ЄП наголосив на важливості такого рішення. "Одна дуже важлива причина - безвізовий режим є елементом покращення економічної діяльності. Дуже часто це розглядається як елемент вільного руху, але це - величезний крок вперед в економічній діяльності з обох сторін. Тому це також дуже важливо для нас", - наголосив він.

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Крім того, він запевнив "від переважної більшості членів Європарламенту, що ми підтримуємо демократичний та сталий економічний розвиток в Україні".

Шульц також повідомив, що дуже уважно слухав, що президент України сказав стосовно кримських татар. "Ми, як Європейський парламент, дуже серйозно до цього поставимося і подивимося, що там сталося, особливо у сфері прав людини та щодо безпеки", - підкреслив президент ЄП.

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Разом з тим, на переконання Шульця, не треба "обговорювати холодну війну, але необхідно покращити наші дипломатичні можливості, щоб запобігти конфронтації та не говорити про нову холодну війну".