ЗМІ анонсували підписання двох угод на засіданні контактної групи в Мінську

Перша - про позначення на місцевості зон, де ще не проведено розмінування, щоб так запобігти новим жертвам, передає 112 Україна.

Друга угода – про заборону навчальних стрільб у 15-кілометровій зоні від лінії зіткнення на Донбасі. Триває також обговорення питання подальшого звільнення полонених і заручників.

"Політична група буде далі обговорювати модальність, умови проведення виборів на окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожРозв’язати питання безпеки без поліційної місії ОБСЄ не вдасться - БезсмертнийНагадаємо, що сьогодні відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи. Воно відбудеться напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" у Парижі, запланованої на 3 березня.