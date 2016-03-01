Тристороння контактна група в Мінську проведе чергове засідання завтра

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 2 березня.

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