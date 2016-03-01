Тристороння контактна група в Мінську проведе чергове засідання завтра

13:58, 01 березня 2016
Політика
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Чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 2 березня.

Контактная группа снова соберется в Минске / © UNIAN

Про це повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер в Facebook.

«Завтра, 2 березня, в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи», - написала Оліфер.

Нагадаємо, останній раз група проводила переговори 24 лютого, а до цього - 17 лютого.

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