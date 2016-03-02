В ЄС закликають Україну робити якомога більше для виконання Мінських домовленостей

В Європейському Союзі закликали Україну зробити якомога більше для того, щоб Мінські домовленості були виконані.

Про це сказала заступник генерального директора Зовнішньої служби ЄС Хельга Шмід, виступаючи сьогодні у Брюсселі на заключній сесії «Українського тижня» в Європейському парламенті.

"Мінські домовленості – це найкраще, що у нас є, щоб відновити українську цілісність та українські кордони. Тому ми закликаємо Україну, щоб вона зробила якомога більше із свого боку. І ніхто не повинен говорити, що Україна не зробила всього можливого для мирного врегулювання. Я хочу закликати Україну і вас, щоб ви були відповідальними лідерами», - наголосила вона.

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Шмід зазначила, що ЄС не може повернутися до «звичайних справ з Росією, поки не буде розв’язана криза».

«Ми і надалі збережемо наші заходи проти Росії, і це – чітка демонстрація наших намірів у цьому відношенню. Мінські домовленості повинні бути повністю виконані, і всі повинні брати участь у розв’язанні цього конфлікту», - додала дипломат.

При цьому представник Зовнішньої служби зауважила, що «навіть, коли будуть реалізовані Мінські домовленості, залишиться проблема Криму та Севастополя». «Два роки поганої ситуації у сфері прав людини викликає занепокоєння. Ми не визнаємо нелегальної анексії Криму», - нагадала вона позицію ЄС.