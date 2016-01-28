Мінські домовленості не здатні принести сталий мир - експерти
Експерти вважають, що Мінські домовленості не здатні принести сталий мир, не вирішують проблему територіальної цілісності України та не врегульовують збройний конфлікт на Донбасі.
Таку думку експерти висловили під час круглого столу «Мінські домовленості: шлях вирішення конфлікту чи рецепт катастрофи», передає кореспондент УНІАН.
Зокрема, дипломат, екс-генконсул України в Стамбулі та Единбурзі, глава правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко вважає, що при укладанні Мінських угод відповідальні посадові особи України ухилились, або не змогли визначити у відповідності до законодавства України та здорового глузду характер ситуації, в яку потрапила Україна, як збройна агресія іноземної держави, свідомо або несвідомо ухилились від виконання положень законодавства України щодо відсічі збройній агресії з боку іноземної держави.
Читайте такожЕксперт: Робота міністра Павленка – це позитивний бекграунд "Самопомочі"
Також, на переконання дипломата, українська сторона в мінському процесі «порушила порядок ініціювання проведення переговорів, укладення, підписання та ратифікації міжнародного договору, не змогла правильно сформулювати порядок денний переговорів, вводила суспільну думку України в оману щодо правового характеру та обов’язковості виконання нашою державою Мінських домовленостей, не змогла відобразити в тексті домовленостей загально визнану послідовність врегулювання збройних конфліктів: від припинення вогню до деескалації через тимчасові структури та перехідний період до політичного врегулювання, допустила включення до тексту домовленостей положень, які суперечать як українському законодавству так і загальним нормам права».
Читайте такожДвоє з 13 київських депутатів-мажоритарників не мають громадських приймалень - експерти
«Мінські домовленості не здатні принести сталий мир в Україну, вони не вирішують проблему територіальної цілісності України, вони в разі наполягання на їхньому виконанні в частині політичного врегулювання матимуть непоправні внутрішні та зовнішні наслідки для України: розкол суспільства, поглиблення протиріч між суспільством та владою, політична дестабілізація», - вважає Яременко.
Читайте такожУкраїна випереджає норми деяких країн Європи за показниками збору вторсировини – експерт
Дипломат, експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара вважає, що «з точки зору влади так званий мінський процес і Мінські домовленості є безальтернативними, з чим ми абсолютно не погоджуємося. На жаль, дії щодо реалізації політичної складової Мінських домовленостей виштовхують Україну з правового поля та створюють такі наслідки для майбутнього держави, що складно собі передбачити».
Читайте такожЧерез справу екс-офіцера ФСБ Литвиненка Британія припинить співпрацю з РФ у багатьох напрямках – експерт
Експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь зазначив, що «коли аналізуєш Мінські домовленості, то фігурально кажучи в них мова йде про рецепт влаштування пікніка у гирлі діючого вулкану».
«Тому що насправді цей документ складений надзвичайно туманно, а логіка російської сторони щодо трактування цього документа руйнує усі базові підходи до врегулювання збройних конфліктів», - пояснює військовий експерт.
Читайте також"Дочки" російських банків в Україні заробляють на падінні курсу гривні - експерт
«У світі прийнято так – припиняються бойові дії, встановлюється безпека в зоні конфлікту, тоді вже мова може йти про якісь політичні процеси та зміни на цих територіях. У Мінських домовленостях усе перевернуто догори ногами, зокрема Путін в нещодавньому інтерв’ю німецькому виданню Bild перекладає відповідальність за виконання цих домовленостей на українську сторону, по-друге Путін стверджує, що головним питанням процесу врегулювання є не припинення збройного конфлікту, а чомусь політичні зміни в Україні», - наголосив Самусь.