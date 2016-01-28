Мінські домовленості не здатні принести сталий мир - експерти

Таку думку експерти висловили під час круглого столу «Мінські домовленості: шлях вирішення конфлікту чи рецепт катастрофи», передає кореспондент УНІАН.

Зокрема, дипломат, екс-генконсул України в Стамбулі та Единбурзі, глава правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко вважає, що при укладанні Мінських угод відповідальні посадові особи України ухилились, або не змогли визначити у відповідності до законодавства України та здорового глузду характер ситуації, в яку потрапила Україна, як збройна агресія іноземної держави, свідомо або несвідомо ухилились від виконання положень законодавства України щодо відсічі збройній агресії з боку іноземної держави.

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Також, на переконання дипломата, українська сторона в мінському процесі «порушила порядок ініціювання проведення переговорів, укладення, підписання та ратифікації міжнародного договору, не змогла правильно сформулювати порядок денний переговорів, вводила суспільну думку України в оману щодо правового характеру та обов’язковості виконання нашою державою Мінських домовленостей, не змогла відобразити в тексті домовленостей загально визнану послідовність врегулювання збройних конфліктів: від припинення вогню до деескалації через тимчасові структури та перехідний період до політичного врегулювання, допустила включення до тексту домовленостей положень, які суперечать як українському законодавству так і загальним нормам права».

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«Мінські домовленості не здатні принести сталий мир в Україну, вони не вирішують проблему територіальної цілісності України, вони в разі наполягання на їхньому виконанні в частині політичного врегулювання матимуть непоправні внутрішні та зовнішні наслідки для України: розкол суспільства, поглиблення протиріч між суспільством та владою, політична дестабілізація», - вважає Яременко.

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Дипломат, експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара вважає, що «з точки зору влади так званий мінський процес і Мінські домовленості є безальтернативними, з чим ми абсолютно не погоджуємося. На жаль, дії щодо реалізації політичної складової Мінських домовленостей виштовхують Україну з правового поля та створюють такі наслідки для майбутнього держави, що складно собі передбачити».

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Експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь зазначив, що «коли аналізуєш Мінські домовленості, то фігурально кажучи в них мова йде про рецепт влаштування пікніка у гирлі діючого вулкану».

«Тому що насправді цей документ складений надзвичайно туманно, а логіка російської сторони щодо трактування цього документа руйнує усі базові підходи до врегулювання збройних конфліктів», - пояснює військовий експерт.

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«У світі прийнято так – припиняються бойові дії, встановлюється безпека в зоні конфлікту, тоді вже мова може йти про якісь політичні процеси та зміни на цих територіях. У Мінських домовленостях усе перевернуто догори ногами, зокрема Путін в нещодавньому інтерв’ю німецькому виданню Bild перекладає відповідальність за виконання цих домовленостей на українську сторону, по-друге Путін стверджує, що головним питанням процесу врегулювання є не припинення збройного конфлікту, а чомусь політичні зміни в Україні», - наголосив Самусь.