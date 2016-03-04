Питання про запровадження безвізового режиму Європарламент розгляне влітку - МЗС

Про це в ефірі Громадського заявила заступник міністра закордонних справ з питань Європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Березневе засідання буде на наступному тижні. Пропозиція тільки подана, вона не розглянута на всіх комітетах. Це може бути травень, але дуже сумнівно. Найбільш імовірно, що це буде червень, що це Рада юстиції та внутрішніх справ», - сказала Зеркаль.

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Вона зазначила, що в разі ухвалення позитивного звіту для України потрібно буде ще місяць на ухвалення процедурних питань.

«Після того, як Рада приймає рішення, іде публікація. І вона йде по черговості прийняття рішення. Тобто, на публікацію може піти ще десь місяць. Після того, як рішення опубліковане – воно набуває чинності», - пояснила представник з питань Євроінтеграції.

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Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що Королівство Нідерланди виступає за перенесення розгляду питання про введення безвізового режиму з Україною після референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, запланованого на 6 квітня.