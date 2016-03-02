У Порошенка заявили, що Нідерланди вимагають перенести розгляд безвізового режиму для України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Блок Петра Порошенка" з посиланням на заяву народного депутата Володимира Ар’єва.

"Щодо безвізового режиму: ніякої відмови немає. Голландія вимагає перенести питання на дати після референдуму 6 квітня, який запланований в країні. За цей час ми мусимо допрацювати у Верховній Раді електронні декларації та запустити НАЗК, але це технічні питання. Щойно єврочиновниця Хельга Шмід заявила, що невдовзі все станеться. Такі заяви неузгодженими не бувають", - сказав Ар’єв.

За його словами, Грузія давно вимагала розділити її та Україну в цьому питанні.

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"Пропозиція ЄК щодо візової лібералізації для Грузії буде готова наступного тижня. Україні, можливо, доведеться почекати після референдуму щодо асоціації, який відбудеться у Нідерландах 6 квітня", - написав журналіст "Радіо Свобода" з Брюсселя Рікард Йозвяк.

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