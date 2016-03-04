Євросоюз не повинен зачиняти двері перед Україною - держсекретар президента Польщі
Польща продовжує підтримувати європейську інтеграцію України.
Європейський Союз не повинен зачиняти двері перед Україною.
Про це державний секретар Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський заявив на XXV засіданні Консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща сьогодні у Варшаві, передає Польське радіо.
«Європа не повинна зачиняти двері перед Україною, яка зробила свій європейський вибір», – сказав він.
Щерський підкреслив, що Польща послідовно виступає за відновлення територіальної цілісності України.
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«Без відновлення дії міжнародного права в Україні, тобто, без повернення до повної територіальної цілісності України, і тут маю на увазі не тільки Донбас, а й Крим, немає гарантій миру в Європі. Тому польська сторона послідовно підтримуватиме повернення міжнародного ладу в Україні, треба закінчити період порушення міжнародного права на сході», – наголосив держсекретар.
Щерський також наголосив, що Польща продовжує підтримувати європейську інтеграцію України.
«Польща є адвокатом європейського вибору України. Ми хочемо, аби на Україну, настільки швидко, як це можливо, був розповсюджений безвізовий режим. Це відповідає стратегічному вибору України; Україна є європейською країною, і її вибір був цілком свідомим, Європа не може зачиняти для Києва свої двері», - сказав він.
Також повідомляється, що під час спілкування на засіданні із заступником глави Адміністрації президента України Костянтином Єлісєєвим польська сторона підтвердила, що хоче, аби під час липневого саміту НАТО у Варшаві відбулося засідання Комісії Україна-НАТО.
Учасники засідання консультаційних комітетів обговорили також питання двосторонньої співпраці, організації державних візитів та охорони кордонів.
Нагадується, 3 березня президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна не може розраховувати на членство в ЄС та НАТО протягом найближчих 20-25 років.