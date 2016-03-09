Українських нардепів, які летіли на суд до Савченко, затримали в московському аеропорту

Про це адвокат української льотчиці Микола Полозов повідомив у своєму Twitter.

За його словами, нардепів відпустили, однак тільки після того, як їхній літак полетів.

Депутатов от Батькивщины, летевших на суд к Надежде, задержали в аэропорту Москвы и отпустили только после вылета рейса. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 9 Березень 2016

Разом з тим, за словами адвоката, сьогодні на суді буде присутня і сама Савченко, яка, як планується, виступить на засіданні з останнім словом.

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Сегодня Надежда выступит с последним словом в суде. Мы с @mark_feygin уже едем в ростовский Донецк. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 9 Березень 2016

Довідка УНІАН. Савченко почала сухе голодування з 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

Українські консули 7 і 8 березня відвідували Савченко в СІЗО. За їх словами, стан здоров'я льотчиці погіршився.

Уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що російська влада дозволила українським лікарям оглянути Савченко 9 березня.

Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.