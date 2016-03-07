Консули повідомили про перші ознаки погіршення здоров'я Савченко (відео)

Сьогодні, 7 березня, в СІЗО, де утримують Савченко прибули генеральний консул України в Ростові-на-Дону Анатолій Москаленко і віце-консул Олександр Ковтун.

Вони повідомили, що в Надії Савченко вже спостерігаються перші ознаки погіршення стану здоров'я: прискорене серцебиття і холодні руки, передаеє ТСН.

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Проте льотчиця при свідомості і адекватно реагує. Загалом зустріч тривала півтори години. Українським дипломатам Надія Савченко заявила, що має намір дотягнути до судового засідання, яке відбудеться 9 березня у російському Донецьку. Вона планує виступити з останнім словом.

При цьому українка відвідує медика СІЗО, який вимірює тиск. На всі вмовляння приймати їжу і воду льотчиця відповідає відмовою. У вівторок, 8 березня, консули знову мають намір зустрітися з Савченко і дізнатися про її стан здоров'я.

Українку в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили в РФ.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення заявило про вимогу, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй у останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.