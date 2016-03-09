Українських лікарів, які виїхали до Савченко, не пускають на територію Росії

Про це у своєму Twitter повідомив адвокат Савченко Микола Полозов.

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"Українські лікарі, які виїхали до Надії, в даний час знаходяться на кордоні РФ. Їх не впускають сюди", - написав він.

Українські лікарі, які виїхали до Надії, в даний час знаходяться на кордоні РФ. Їх не впускають сюди. #FreeSavchenko — Микола Полозов (@Moscow_advokat) 9 Березень 2016

Як повідомляв УНІАН, за словами уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ирини Геращенко, Росія пообіцяла пустити українських медиків до Савченко.