Українських лікарів, які виїхали до Савченко, не пускають на територію Росії

09:57, 09 березня 2016
Політика
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Українських лікарів, які виїхали для огляду української полонянки Надії Савченко, не пропускають на територію Росії.

REUTERS

Про це у своєму Twitter повідомив адвокат Савченко Микола Полозов.

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"Українські лікарі, які виїхали до Надії, в даний час знаходяться на кордоні РФ. Їх не впускають сюди", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ирини Геращенко, Росія пообіцяла пустити українських медиків до Савченко.

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