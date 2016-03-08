Росія пообіцяла пустити до Савченко українських лікарів - Геращенко

"Українським дипломатам вдалося-таки добитися від російської влади обіцянки, що наші лікарі потраплять до Надії 9 березня. Президент України доручив терміново сформувати мобільну бригаду із найкращих українських медиків, враховуючи також побажання і позицію в цьому важливому питанні родини Надії - мами і сестри. Сьогодні мобільна бригада з 3 лікарів виїжджає з Києва до Ростовської області", - написала на своїй сторінці у Facebook уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

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За її словами, президент також доручив МЗС "створити штаб для координації дій по спасінню Надії".

"Вчора вдалося - таки добитися доступу нашого генконсула до Надії. Також вийшли жорсткі заяви ЄС з вимогою звільнити Надію Савченко і всіх бранців- цього вимагають Мінські угоди. На 9 березня готується міжнародна акція на підтримку Савченко і всіх політв'язнів в РФ- наші дипустанови і українські громади по всьому світові працюють над організаціями мирних протестів. Акція пройде в різних європейських столицях і містах світу", - зазначила вона.

Окрім того, як додала Геращенко, від комітетів ВР з євроінтеграції і закордонних справ також спрямували заяви на європейських колег-політиків з проханням активізувати публічний тиск на РФ.

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Однак, за її словами, "не можна на цьому етапі розкривати всіх деталей плану по спасінню Надії, бо ця робота триває".

"Просимо Віру ще і ще раз звернутися до своєї мужньої сестри, щоб Надія почала бодай пити воду. Вона потрібна Україні і Україна бореться за Надю. Звільнення Надіі і інших полонених- і тих, що в тюрмах РФ, і тих, що на окупованих територіях- будуть ключовими під час чергової зустрічі в Мінську 10 березня", - йдеться у повідомленні.

Геращенко також закликала усіх доєднатися до акцій на підтримку Савченко.