Порошенко вимагає від Росії негайно і без будь-яких умов звільнити Савченко

Про це глава держави повідомив у Twitter.

«Вимагаємо негайного, без будь-яких умов, звільнення Надії і повернення її в Україну!», - написав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що продовжить сухе голодування, оскільки вона вимагала від російського «правосуддя» оголосити вирок впродовж семи днів.

Водночас стан здоров'я Савченко, яка 4 березня розпочала сухе голодування, різко погіршився.