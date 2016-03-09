Російський суд визначив дату оголошення вироку Савченко

Про це повідомив її адвокат Микола Полозов у Твіттер.

"Суд оголосив дату винесення вироку. 21 і 22 березня", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко розпочала сухе голодування з 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі у колонії загального режиму.