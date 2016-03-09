У парламенті Туреччини створено групу дружби з Україною

Глава Української держави висловив зацікавленість в поглибленні міжпарламентської взаємодії з Турецькою Республікою як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій.

Порошенко подякував Туреччині за підтримку в питанні протистояння порушенням прав людини в окупованому Криму і закликав главу турецького парламенту продовжувати вживати зусилля зі збереження цього питання на порядку денному світової політики.

Читайте такожПорошенко закликав турецький парламент визнати депортацію кримських татар геноцидом

Кахраман підтвердив невизнання незаконної анексії Криму та наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, у рамках свого офіційного візиту до Туреччини Порошенко закликав турецький парламент визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.

Візит президента України до Анкари триватиме два дні.

Сьогодні Порошенко проведе зустріч з президентом Турецької Республіки Реджепом Ердоганом у вузькому колі та візьме участь у п’ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням президентів України і Туреччини. За результатами засідання планується підписання двосторонніх документів. Після зустрічі запланована спільна прес-конференція.

У четвер, 10 березня, Порошенко зустрінеться з представниками провідних турецьких ділових кіл та дасть інтерв’ю турецькому телеканалу TRТ.

Також глава держави разом з дружиною проведе зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм І.