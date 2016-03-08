Меркель допустила встановлення контингентів і для мігрантів з Іраку

Таку думку висловила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає українська редакція "Німецької хвилі". Узгоджені з Туреччиною норми щодо сирійських біженців можна було б поширити і на вихідців з інших країн, передусім іракців, заявила Ангела Меркель в інтерв'ю Südwestrundfunk.

Читайте такожВ ООН критикують умови угоди між Євросоюзом і Туреччиною з питань мігрантів "Щодо іракців ми маємо ще раз усе обміркувати, чи тут ми теж змогли б просунутися у напрямку (встановлення. - Ред.) контингентів", - зазначила Ангела Меркель. Йдеться про домовленості з Туреччиною щодо переселення до ЄС сирійських мігрантів, у той час як тих, хто намагатиметься нелегально потрапити до Європи, повертатимуть до Туреччини.

Надання можливості мігрантам легально потрапити до Європи, на думку Ангели Меркель, повинно вдарити по нелегальних перевізниках людей.

За її словами, Європа просунулася вперед у питанні пошуку спільного європейського рішення у кризі мігрантів. ЄС "зробив важливий крок вперед", наголосила канцлер. Мовляв, всі погодилися з необхідністю кращого захисту зовнішніх кордонів, боротьби з нелегальною міграцією, всі схвалили операцію НАТО в Егейському морі і всі привітали нові домовленості.

Збільшення фінансової допомоги Туреччині Ангела Меркель назвала "прийнятним". До зустрічі наступного тижня ще слід узгодити "окремі нюанси", зазначила канцлер.