Моніторинговий комітет ПАРЄ вимагає ввести санкції проти Росії через Савченко

Про це повідомив заступник голови постійної парламентської делегації в ПАРЄ, віце-президент групи Європейської народної партії в ПАРЄ та депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв.

«Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи в рамках обговорення ситуації в Україні підтримав пропозицію політичного комітету щодо ухвалення окремої резолюції щодо Надії Савченко в зв’язку з критичною ситуацією зі станом її здоров’я після оголошення сухого голодування», – заявив Соболєв, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Читайте такожПорошенко вимагає від Росії негайно і без будь-яких умов звільнити Савченко

Соболєв також додав, що «в рамках обговорення зазначеного питання були підтримані пропозиції щодо введення в національних парламентах санкційного персонального списку Путіна та інших причетних до тортур та незаконного переслідування української льотчиці».

«Обговорення питання України фактично було пов’язане лише із надзвичайною ситуацією, яка відбувається на незаконному судилищі, яке організував Путін проти Наді Савченко», – наголосив представник «Батьківщини».

За словами Соболєва, Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи, представники всіх політичних груп ПАРЄ та керівники всіх національних делегацій задекларували чітку позицію всього європейського континенту щодо негайного звільнення Савченко та покарання винних осіб, які допустили незаконне судилище над українкою.