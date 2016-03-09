Польський Сейм одноголосно ухвалив заяву з вимогою звільнити Савченко

Як передає радіо "Свобода", представники всіх парламентських фракцій підтримали заяву, в якій звернулися до російської влади.

«Сейм Республіки Польща разом із міжнародною громадськістю рішуче вимагає від Росії негайно звільнити ув’язнену громадянку України Надію Савченко», – сказано в документі.

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У заяві наголошується, що процес над Савченко в російському суді – це яскравий приклад порушення базових прав людини.

Польські політики нагадують, що Савченко є делегатом Парламентської Асамблеї Ради Європи і користується міжнародним імунітетом, який гарантує їй особисту недоторканність.

«Російська Федерація ратифікувала Статут Ради Європи у 1996 році і з того часу зобов’язана дотримуватися гарантій, які виникають з цього статуту, а також Конвенції про захист прав людини і основних свобод», – зазначили польські політики.

Сейм також закликав негайно звільнити всіх незаконно затриманих на українській території та вивезених у Росію громадян України.

У своїй заяві польські політики нагадали Росії, що вона як підписант Мінських угод зобов’язалася звільнити й обміняти всіх незаконно ув’язнених заручників.

Текст заяви про солідарність з Савченко усі депутати Сейму слухали стоячи.

В українських містах відбуваються акції солідарності з Надією Савченко із закликами до Росії звільнити її. Крім того, акції відбуваються за кордоном.

9 березня Донецький міськсуд Ростовської області Росії оголосив, що вирок Савченко буде винесений 21–22 березня. Cтан здоров’я українки, яка 4 березня розпочала сухе голодування, погіршився, однак вона змогла виступити в суді 9 березня і вкотре заявити про свою невинуватість.

Савченко, народного депутата України й делегата Верховної Ради в Парламентській Асамблеї Ради Європи, в Росії обвинувачують, зокрема, у вбивстві 2014 року двох працівників російського державного телебачення на сході України. Російські прокурори вимагають позбавити українку волі на 23 роки.

Савченко і її захист відкидають звинувачення і навели на суді численні докази того, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силоміць вивезли до Росії.