ЄС офіційно продовжив на півроку санкції проти 146 росіян і 37 російських компаній
Рада ЄС ухвалила в четвер рішення щодо продовження санкцій проти 146 осіб та 37 російських компаній за порушення територіальної цілісності України.
Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті інституції ЄС.
"10 березня 2016 року Рада ЄС продовжила на шість місяців обмежувальні заходи щодо 146 осіб і 37 компаній, причетних до порушення та загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", -йдеться у повідомленні.
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Згідно з повідомленням, заходи, що передбачають заморожування активів і заборону на поїздки, були продовжені до 15 вересня 2016 року.
Разом з тим зазначається, що зі списку були вилучені 3 особи, які померли.
Відповідні правові акти будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС 12 березня 2016 року.
Нагадаємо, на півроку будуть продовжені санкції щодо 146 осіб, серед яких Дмитро Рогозін, Дмитро Кисельов, Сергій Глазьєв та інші.
Як повідомляв УНІАН, у 2014 році ряд західних країн ввів санкції проти Росії після анексії Криму та ескалації конфлікту на сході України.