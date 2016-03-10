ЄС офіційно продовжив на півроку санкції проти 146 росіян і 37 російських компаній

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті інституції ЄС.

"10 березня 2016 року Рада ЄС продовжила на шість місяців обмежувальні заходи щодо 146 осіб і 37 компаній, причетних до порушення та загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", -йдеться у повідомленні.

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Згідно з повідомленням, заходи, що передбачають заморожування активів і заборону на поїздки, були продовжені до 15 вересня 2016 року.

Разом з тим зазначається, що зі списку були вилучені 3 особи, які померли.

Відповідні правові акти будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС 12 березня 2016 року.

Нагадаємо, на півроку будуть продовжені санкції щодо 146 осіб, серед яких Дмитро Рогозін, Дмитро Кисельов, Сергій Глазьєв та інші.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році ряд західних країн ввів санкції проти Росії після анексії Криму та ескалації конфлікту на сході України.