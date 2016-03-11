Бурбак: Від волі президента залежить, чи країна продовжує реформи, чи стає на паузу

Так керівник парламентської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак прокоментував сьогоднішню заяву Юрія Луценка про те, що прем'єр-міністр України має самостійно подати у відставку, передає прес-служба партії.

"Часом таке враження, що окремим представникам українського політикуму видали одну заїжджену платівку. Я не маю на увазі шановного Юрія Віталійовича, але, здається, почуття міри почало зраджувати і йому. Може він запрацювався і повторює одне й те саме як "мантру", - заявив Бурбак.

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За його словами, сьогодні було опубліковано інтерв’ю прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, в якому міститься звернення до президента України і членів парламентської коаліції з пропозицією або дати можливість працювати оновленому складові уряду, або відправити його у відставку і не займатися торпедуванням роботи.

"Це чітка і зрозуміла позиція. Президент має найбільшу фракцію у парламенті. Фактично сьогодні від його волі залежить, - країна продовжує реформи або стає на паузу. І Юрій Луценко сьогодні є лідером цієї фракції. У волі президента - чи країна продовжує розвиватися або освоює сценарій 2005 року", - зазначив Максим Бурбак.

"М'яч на полі президента і коаліції, які мають взяти на себе політичну відповідальність. Панові Луценку варто сходити в Адміністрацію, погодити там рішення всієї своєї фракції і оголосити його країні, а не займатися марнослів’ям", - наголосив лідер фракції "Народний фронт".