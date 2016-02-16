У "Народному фронті" обіцяють, що коаліція не розвалиться

Лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак запевняє, що парламентська коаліція не розвалиться. Як передає кореспондент УНІАН, про це Бурбак сказав в коментарі журналістам.

Читайте також"Батьківщина" відкликає міністра молоді і спорту з Кабміну Яценюка

Він зазначив, що мав надію, що, подискутувавши 4 години, "депутати усвідомили ту міру відповідальності, яка лягає потім на їхні плечі, у разі голосування за відставку уряду".

"Було прийнято єдине правильне рішення, яке заспокоїть ситуацію, яка розкручувалася істерично деякими політиканами і інтриганами останні 3 місяці, а можна сказати - з самого початку призначення уряду", - зазначив депутат і додав, що "здоровий глузд і відповідальність за долю країни перемогли".

У той же час Бурбак запевнив, що "ні в якому разі коаліція не розвалиться, тому що це спільна відповідальність чотирьох наших фракцій".

"Сядемо і будемо говорити, і виносити свої пропозиції на розгляд уряду", - додав парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, Верховна Рада України заслухала звіт уряду і відмовилася прийняти постанову про хід і результати виконання Програми Кабінету міністрів України у 2015 році (реєстраційний № 4050), і підтримала постанову про відхилення звіту Кабміну і визнання роботи уряду незадовільною (№4063).

Пізніше ВР не підтримала внесену лідером фракції БПП Юрієм Луценком постанову "Про відповідальність Кабінету міністрів України (щодо прийняття резолюції про недовіру КМУ)" (№4080).