У "Народному фронті" обіцяють, що коаліція не розвалиться
За словами Бурбака, це відповідальність чотирьох фракцій.
Лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак запевняє, що парламентська коаліція не розвалиться. Як передає кореспондент УНІАН, про це Бурбак сказав в коментарі журналістам.
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Він зазначив, що мав надію, що, подискутувавши 4 години, "депутати усвідомили ту міру відповідальності, яка лягає потім на їхні плечі, у разі голосування за відставку уряду".
"Було прийнято єдине правильне рішення, яке заспокоїть ситуацію, яка розкручувалася істерично деякими політиканами і інтриганами останні 3 місяці, а можна сказати - з самого початку призначення уряду", - зазначив депутат і додав, що "здоровий глузд і відповідальність за долю країни перемогли".
У той же час Бурбак запевнив, що "ні в якому разі коаліція не розвалиться, тому що це спільна відповідальність чотирьох наших фракцій".
"Сядемо і будемо говорити, і виносити свої пропозиції на розгляд уряду", - додав парламентарій.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, Верховна Рада України заслухала звіт уряду і відмовилася прийняти постанову про хід і результати виконання Програми Кабінету міністрів України у 2015 році (реєстраційний № 4050), і підтримала постанову про відхилення звіту Кабміну і визнання роботи уряду незадовільною (№4063).
Пізніше ВР не підтримала внесену лідером фракції БПП Юрієм Луценком постанову "Про відповідальність Кабінету міністрів України (щодо прийняття резолюції про недовіру КМУ)" (№4080).