Кучма: Очікування від останньої зустрічі "нормандської четвірки" не виправдалися

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook його прес-секретар Дарка Оліфер.

"За підсумками зустрічі в Парижі ми знову чуємо заклики провести вибори на непідконтрольній Україні частині Донбасу, та ще й у першому півріччі. Але як і раніше немає жорсткої та принципової позиції наших партнерів ні про всеосяжне припинення вогню, ні про виведення з території України незаконних військових формувань та важких видів озброєнь, ні про повернення Києву контролю за українсько-російським кордоном, - процитувала вона слова Кучми.

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Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера, що зустріч у рамках "нормандського формату" 3 березня була однією з найбільш складних, і задоволення від її результатів не досягнуто.

Український міністр Павло Клімкін заявив, що основною темою для обговорення було питання, пов'язане з модальністю виборів на непідконтрольної Україні частині Донбасу.

Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро висловив сподівання, що ці вибори відбудуться до закінчення першого півріччя 2016 року.

Російський міністр Сергій Лавров традиційно розповів, що для голосування на окупованому Донбасі необхідно надати цій території особливий статус, провести амністію і конституційну реформу. Тому зрушень, за словами Лаврова, в підготовці виборів поки не відбулося.

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