Складні переговори "нормандської четвірки" у Парижі: заяви глав МЗС

Клімкін: переговори "нормандської четвірки" в Парижі не стали вирішальними

Після завершення переговорів, які тривали майже 5 годин, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що говорити про вирішальний прогрес наразі не можна. "Але нам вдалося обговорити детально низку позицій ОБСЄ, а з другого боку - чітко представити бачення безпеки", - деталізував він.

Крім того, він заявив, що сторони зробили акцент на необхідності обміну заручниками. "Все, що відбувається зараз, це відсутність жодного прогресу - ми змогли здійснити дуже обмежений обмін", - зазначив Клімкін.

Читайте такожУ Парижі збираються міністри "нормандської четвірки" щодо вирішення ситуації на Донбасі

Також Клімкін заявив, що основною темою для обговорення було питання, пов'язане з модальністю виборів. "Тут наш головний акцент полягав у необхідності забезпечити безпеку та здійснити такі виборчі модальності, які б відповідали українському законодавству і стандартам ОБСЄ", - розповів він.

За словами Клімкіна, українська сторона "зробила особливий акцент на встановленні зони безпеки таких, як у Дебальцево, або навколо донецького аеропорту".

Штайнмайєр: зустріч була однією з найскладніших

Глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що міністерська зустріч у рамках "нормандського формату" була однією з найскладніших, задоволення від її результатів не досягнуто.

"Це була одна з найскладніших зустрічей, яку ми проводили. Я далекий від того, щоб бути задоволеним як станом на сході України, так і результатами сьогоднішнього вечора", - сказав міністр.

Крім того, він зазначив, що процес відведення озброєння на Донбасі повинен бути продовжений.

Еро заявив про сподівання на вибори на Донбасі до липня 2016-го

У свою чергу міністр закордонних справ і міжнародного розвитку Франції Жан-Марк Еро заявив, що на переговорах були озвучені прагнення домогтися проведення місцевих виборів на Донбасі до липня 2016 року.

Він висловив сподівання, що ці вибори відбудуться до закінчення першого півріччя 2016-го.

Лавров: консенсусу не вийшло

За словами Лаврова, ініціатива Німеччини і Франції провести вибори на Донбасі до червня, яку підтримала й Москва, була відкинута українською стороною, тому "консенсусу не вийшло".

Читайте такожПісля заяв Лаврова Україна пропонує провести консультації країн Будапештського меморандуму

Глава російського МЗС розповів традиційно, що для голосування на окупованому Донбасі необхідно надати особливий статус Донбасу, провести амністію та конституційну реформу. Тому зрушень, за словами Лаврова, у підготовці виборів поки не відбулося.