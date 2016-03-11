Журналісти знайшли будинок Азарова на Рубльовці (фото)

Про це пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Олександр Білінський.

"Вчора московський в'язень Микола Азаров викликав на парі Яценюка, але скромно промовчав про свої російські апартаменти, зароблені за роки держслужби в Україні. Все як у людей. Поряд з путінськими слугами. На Рубльовці. Оформлено на дружину", - написав журналіст.

Вчора московський в'язень Микола Азаров викликав на парі Яценюка, але скромно промовчав про своїх російських апартаментах, зара... Опубліковано Олександром Билинским11 березня 2016 р.

За його словами, згідно виписки з російського реєстру, житловий будинок площею понад 1000 кв. м був придбаний 10 червня 2014 року на ім'я Людмили Миколаївни Азарової і розташований він в ФГУП «Рублево-Успенський ЛОК».

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва виніс рішення про розблокування пенсійного рахунку колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Апеляційну скаргу з вимогою розблокувати пенсію для чиновника-втікача подав адвокат, оскаржуючи рішення першої інстанції. Правозахисники стверджують, що пенсія є для Азарова "єдиним джерелом існування".