Наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 23 березня

Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що наступне засідання контактна група проведе 23 березня.

Про це Сайдік сказав за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, повідомляє БЕЛТА.

Представник ОБСЄ нагадав, що днями у Мінську пройшли засідання усіх чотирьох підгруп Тристоронньої контактної групи по Україні.

"Координатор робочої групи з безпеки поінформував про актуальну ситуацію в зоні конфлікту. Група обговорила діяльність спільного центру з контролю і координації, його досягнення і проблеми", - сказав дипломат.

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За словами Сайдіка, робоча група з гуманітарних питань особливу увагу приділила продовження процесу звільнення військовополонених.

"Важливу роль у цьому зіграло б надання Міжнародному комітету Червоного хреста доступу до всіх утримуваним з боку окремих районів Донецької та Луганської областей", - упевнений представник ОБСЄ.

На переговорах також порушувалося питання про подальшу долю незаконно утримуваної у РФ української льотчиці Надії Савченко.