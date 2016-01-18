Гризлов розповів про свою роль у тристоронній контактній групі

Про це Гризлов сказав в інтерв'ю виданню "Коммерсантъ".

Представник РФ в контактній групі не вважає, що переговори зайшли в глухий кут і його завдання – роз'яснити це учасникам процесу.

"Ми не розглядаємо поточну ситуацію як глухий кут. Є безліч шляхів і проривних варіантів дії. Моя завдання - роз'яснити це учасникам процесу", - заявив Гризлов.

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"Є сили, зацікавлені, щоб ситуація перебувала в глухому куті. І гірше того, деякі хочуть уникнути відповідальних вчинків по реалізації Мінських угод, і тому їм вигідно представити стан справ як тупиковий. Але у мене немає сумнівів, що в даний час ми можемо серйозно просунутися в реалізації Мінських угод. Мої зустрічі і в Києві, і у Мінську це тільки підтверджують", - сказав він.

Також він додав, що альтернативи Мінським угодами не існує.

"Коли стало зрозуміло, що пункти угод у 2015 році виконані не будуть, було прийнято рішення продовжити мінський формат у 2016 році. РФ дотримується тих позицій і заходів, які були закріплені 12 лютого 2015 року у Мінську, у нас немає підстав говорити про будь-які інші домовленості", - додав Гризлов.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього спікера Державної думи Російської Федерації Бориса Гризлова призначено повноважним представником Росії у тристоронньої контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.