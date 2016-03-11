МЗС висловив протест проти переведення Кольченка до штрафного ізолятора в РФ

Як констатують у департаменті консульської служби МЗС України у Facebook, російські компетентні органи й надалі продовжують практику порушення прав громадян України, які незаконно утримуються на території Російської Федерації.

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"Так, вчора стало відомо, що громадянина України О.Кольченка, незаконно засудженого російською владою на 10 років колонії суворого режиму у справі т.зв. «кримських терористів» та етапованого нещодавно до одного з пенітенціарних закладів м. Копейськ Челябінської області, під надуманими приводами без будь-яких пояснень перевели до штрафного ізолятора, що є грубим порушенням його прав", - наголошується у повідомленні.

"З метою відновлення порушених прав українця МЗС звернулося до російської сторони з нотою, в якій вимагається забезпечити дотримання прав О.Кольченка, переведення його до камери з нормальними умовами утримання, вжиття всіх необхідних заходів для недопущення подібних інцидентів в майбутньому, негайного звільнення та повернення українця на Батьківщину", - заявили в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві пообіцяли продовжувати і надалі вживати вичерпних заходів щодо захисту прав співвітчизників, які незаконно утримуються та засуджені на території РФ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України звернулось із запитом до Росії про повернення на територію України Олега Сенцова, Юрія Солошенка, Олександра Кольченка і Геннадія Афанасьєва, незаконно засуджених у РФ.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до МЗС «підключитися до цієї справи, щоб західні партнери підтримали запит української сторони».

Також, за даними Мін'юсту, в Росії перебувають щонайменше 29 політичних в'язнів - громадян України.

Довідка УНІАН. Сенцов, Кольченко і Афанасьєв засуджені в РФ за сфабрикованим звинуваченням у підготовці терактів у Криму й підпалів офісів партій. Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 й 10 років ув'язнення відповідно. Афанасьєв засуджений до 7 років ув'язнення.

73-річного громадянина України, колишнього генерального директора Державного підприємства «Виробниче об'єднання «Знамя» (м. Полтава) Солошенка в Росії засудили до 6 років ув'язнення за нібито спробу придбати вироби для відновлення засобів ППО України.