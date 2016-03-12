Війна не може бути виправданням для відсутності реформ в Україні - Міноборони Литви
13:53, 12 березня 2016Політика
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Війна на Донбасі не може бути виправданням відсутності реформ в Україні.
Українським властям знову нагадують про необхідність проведення реформ / Фото 112.ua
Таку заяву зробив директор департаменту Міністерства оборони Литви Робертас Сапронас під час IV форуму для молоді, організованого Фондом «Відкрий Україну» разом із Центром інформації та документації НАТО в Україні та Фондом Фрідріха Еберта.
Читайте такожПайєтт: Україна повинна думати над реалізацією реформ, а не про питання нового прем'єра"Я думаю, що війна на сході використовується як виправдання для непроведення реформ: зараз у нас війна, коли вона закінчиться - потім ми розпочнемо реформи. Це не найкраща відповідь для виправдань. Існують речі, які можуть бути зроблені навіть під час війни, особливо, коли країна перебуває у стані війни", - заявив Сапронас.
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