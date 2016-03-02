В Європарламенті закликали усі реформаторські сили України знайти порозуміння та продовжити реформи

Про це йдеться у спільному комюніке бюро ПКА Україна - ЄС, оприлюдненому у Брюсселі 2 березня, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народний фронт».

Засідання відбулося під спільним головуванням Андрія Пленковича з боку Європейського парламенту та Остапа Семерака з боку Верховної Ради України,

За словами Семерака, члени бюро, зокрема, наголосили, що сьогодні на українську владу покладається історичне завдання всеосяжного реформування країни, що відповідає високим очікуванням її громадян.

«Це включає в себе, перш за все, викорінення корупції, деолігархізацію суспільства і реформування системи судочинства», - йдеться в заяві.

Крім того, автори комюніке вітають процес реформування України, що триває, а також імплементацію Угоди про асоціацію, незважаючи на складну безпекову ситуацію, спричинену російською агресією.

«Для того, щоб продовжувати здійснення системних реформ, Україні потрібен ефективний уряд, який би спирався на стабільну більшість. Саме тому, ми закликаємо всі реформаторські сили України знайти порозуміння і зосередити зусилля на пошуку виходу з політичної ситуації, що склалася», - наголошується у документі.

Члени ПКА так само підтвердили свою «однозначну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів» та закликали Російську Федерацію припинити окупацію Криму та агресію на сході Україні, додали в прес-службі.

«Ми вважаємо, що Мінські домовленості відкривають шлях до початку мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій, саме тому, закликаємо Російську Федерацію виконати ще не виконані нею зобов’язання в рамках Мінських домовленостей», - заявили члени Парламентського комітету.

Вони нагадали, що обмежувальні заходи, введені Європейським Союзом щодо Росії, повинні залишатися в силі доти, доки «дух і буква Мінських домовленостей не будуть в повній мірі імплементованими».

«Водночас вони з прикрістю констатували погіршення безпекової та гуманітарної ситуації, у зв’язку із російською агресією на Донбасі», і висловили «глибоку стурбованість з приводу порушень прав людини в окупованому Росією Криму, а також відзначили свою готовність сприяти максимальному розголосу цих ситуацій», - підсумували в прес-службі «Народного фронту».

Як повідомляв УНІАН, з 29 лютого по 2 березня у Брюсселі відбувається "Український тиждень" в Європарламенті.