Керрі: РФ може обрати між санкціями Заходу чи виконанням Мінських домовленостей

Державний секретар США Джон Керрі вважає, що Росія може обрати між збереженням санкцій західних країн проти неї або ж виконанням Мінських домовленостей стосовно врегулювання ситуації в Україні.

Про це він заявив сьогодні на переговорах у Парижі міністрів закордонних справ США, Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії, передає Deutsche Welle.

"Росії варто обрати між подальшою дією санкцій, які мають нищівний вплив на її економіку, або виконанням у повному обсязі Мінських домовленостей", - цитує слова Керрі агенція Reuters.

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Водночас у оприлюдненому сьогодні інтерв'ю голова МЗС Росії Сергій Лаврова висловив сподівання на компроміс із Вашингтоном стосовно ситуації в Україні. Він вважає, що США має "вирішальний вплив на позицію Києва".

"Сподіваюся, що американці розуміють необхідність шукати тут якісь компромісні шляхи, які дозволять повністю виконати Мінські домовленості", - заявив міністр закордонних справ Росії і додав, що РФ "абсолютно не потрібна криза в Україні".

Нагадаємо, днями МЗС Німеччини заявило про невиконання Україною своїх зобов'язань у рамках мінського процесу, а також про мляві виконання Києвом своїх зобов'язань щодо втілення реформ в Україні.