Президент України Петро Порошенко заявив, що шокований терактом в Анкарі і висловив солідарність з турецьким народом.

Про це він написав у Twitter.

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«В шоці від ще однієї жахливої атаки в Анкарі. Терор не може бути виправданий, а повинен бути справедливо засуджений. Україна виступає з Туреччиною та її народом!».

Як повідомлялось, сьогодні в центрі Анкари вибухнув автобус, начинений вибухівкою. За останніми даними, загинули 27 осіб, ще 75 отримали поранення.