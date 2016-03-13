Порошенко заявив, що шокований терактом в Анкарі
21:33, 13 березня 2016Політика
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Президент підкреслив, що терор не може бути виправданий
Порошенко висловив солідарність з турецьким народом / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко заявив, що шокований терактом в Анкарі і висловив солідарність з турецьким народом.
Про це він написав у Twitter.
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«В шоці від ще однієї жахливої атаки в Анкарі. Терор не може бути виправданий, а повинен бути справедливо засуджений. Україна виступає з Туреччиною та її народом!».
Як повідомлялось, сьогодні в центрі Анкари вибухнув автобус, начинений вибухівкою. За останніми даними, загинули 27 осіб, ще 75 отримали поранення.
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