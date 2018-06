У центрі Анкари пролунав потужний вибух (фото, відео)

Сильний вибух стався в центрі Анкари, є поранені, повідомляє телеканал NTV.

Вибух стався на автобусній зупинці поряд зі сквером Гювен-парк в самому центрі турецької столиці в момент великого скупчення людей, передає РИА Новости. Повністю згорів один муніципальний автобус, горять кілька автомобілів. Також повідомляється про численних поранених. Поліція оточила місце події, в район прибувають машини швидкої допомоги, пожежні борються з вогнем.

Повідомляється, що вибухнув замінований автомобіль, вибух кваліфіковано як теракт.

Нагадаємо, 12 січня на площі Султанахмет в центрі Стамбула прогримів вибух, який забрав життя 10 осіб.

Турецька влада встановила заборону на публікацію в ЗМІ будь-якої інформації про вибух в Стамбулі.

Reports of an explosion in #Turkish capital of #Ankara, locals report several cars on fire.