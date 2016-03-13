У центрі Анкари пролунав потужний вибух (фото, відео)
Повністю згорів один муніципальний автобус, горять кілька автомобілів.
Сильний вибух стався в центрі Анкари, є поранені, повідомляє телеканал NTV.
Вибух стався на автобусній зупинці поряд зі сквером Гювен-парк в самому центрі турецької столиці в момент великого скупчення людей, передає РИА Новости. Повністю згорів один муніципальний автобус, горять кілька автомобілів. Також повідомляється про численних поранених. Поліція оточила місце події, в район прибувають машини швидкої допомоги, пожежні борються з вогнем.
Читайте такожНа сході Туреччини біля гуртожитку підірвали автомобіль, є загиблі і поранені
Повідомляється, що вибухнув замінований автомобіль, вибух кваліфіковано як теракт.
Нагадаємо, 12 січня на площі Султанахмет в центрі Стамбула прогримів вибух, який забрав життя 10 осіб.
Турецька влада встановила заборону на публікацію в ЗМІ будь-якої інформації про вибух в Стамбулі.
Reports of an explosion in #Turkish capital of #Ankara, locals report several cars on fire.— Turkey's Observer (@TurkeysObserver) March 13, 2016
Момент взрыва в Анкареpic.twitter.com/bpcfNoFGjT— Тот самый Мартин (@martin_camera) March 13, 2016
An itibariyle olay yeri.Terör ile beslenen her kim var ise Allah onun belasını versin #anKARApic.twitter.com/kOU4CXKOnj— Ankara Çevirme Radar (@ankara_cevirme) March 13, 2016