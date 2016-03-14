У Саакашвілі анонсували участь у парламентських виборах

"Скоро у нас буде політична програма, по суті, – передвиборча. Це буде правоцентристська, фіскально-консервативна і соціально-ліберальна програма", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Головним завданням партії Боровик називає зміну політичних еліт в країні.

"Наше завдання зробити те, що під час пост-революційних виборів зробили як частину трансформації країни східної Європи - поміняти політичні еліти. Саакашвілі сказав, що моя амбіція – змінити політичні еліти. Я думаю це стосуэться практично всіх, кого ви бачите на політичному небосхилі останні 10 років", - написав він, при цьому розкритикувавши НФ, БПП, а також особисто Порошенка і Яценюка як представників "старої" влади.

Як повідомляв УНІАН, український бізнесмен Ігор Коломойський порадив "Руху за очищення" Михайла Саакашвілі йти "в лазню".

Так він прокоментував заяву голови Одеської ОДА про те, що Коломойський втручається в проведення форумів "Руху".

"Якщо це "Рух за очищення", то чиститися треба в лазні, а не в синагозі", - сказав бізнесмен.