Коломойський порадив "Руху за очищення" йти "у лазню"

Так він прокоментував заяву голови Одеської ОДА про те, що Коломойський втручається у проведення форумів "Руху", передає Українська правда.

"Якщо це "Рух за очищення", то чиститися треба у лазні, а не у синагозі", - сказав бізнесмен.

За словами Коломойського, він не має жодного відношення до того, в чому його звинувачують.

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Раніше Михаїл Саакашвілі заявив, що нібито через втручання Коломойського форуми "Руху за очищення" у Дніпропетровську та Запоріжжі довелося переносити.

Саакашвілі сказав, що у Дніпропетровську організаторам форуму "раптово відмовили в оренді завчасно замовленого залу "Менора", а інші приміщення "просто відмовляються співпрацювати" і це начебто відбувається під тиском Коломойського.

Культурно-діловий центр "Менора" - найбільший у світі єврейський комплекс, побудований за фінансової участі Ігоря Коломойського.