Коломойський порадив "Руху за очищення" йти "у лазню"
Український бізнесмен Ігор Коломойський порадив "Руху за очищення" Михаїла Саакашвілі йти "у лазню".
Так він прокоментував заяву голови Одеської ОДА про те, що Коломойський втручається у проведення форумів "Руху", передає Українська правда.
"Якщо це "Рух за очищення", то чиститися треба у лазні, а не у синагозі", - сказав бізнесмен.
За словами Коломойського, він не має жодного відношення до того, в чому його звинувачують.
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Раніше Михаїл Саакашвілі заявив, що нібито через втручання Коломойського форуми "Руху за очищення" у Дніпропетровську та Запоріжжі довелося переносити.
Саакашвілі сказав, що у Дніпропетровську організаторам форуму "раптово відмовили в оренді завчасно замовленого залу "Менора", а інші приміщення "просто відмовляються співпрацювати" і це начебто відбувається під тиском Коломойського.
Культурно-діловий центр "Менора" - найбільший у світі єврейський комплекс, побудований за фінансової участі Ігоря Коломойського.