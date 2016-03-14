Саакашвілі спростував заяву свого заступника про плани створити партію
13:18, 14 березня 2016Політика
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Одеський губернатор Міхеіл Саакашвілі не має наміру створювати партію.
Саакашвілі заперечив плани створити партію / УНІАН
Про це він повідомив "Українській правді" у відповідь на заяву заступника Саакашвілі Саші Боровика про створення такої партії.
"Я не обговорював з Боровиком жодних питань щодо створення партії. Жодну партію зараз не планують створювати. Це неправда", – сказано у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, про створення партії Боровик написав на своїй сторінці у Facebook. За словами Боровика, він сам писатиме відповідну програму, яка буде "правоцентристська, фіскально-консервативна і соціально-ліберальна".
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