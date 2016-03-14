НФ вимагає невідкладно прийняти закон про повернення активів Януковича - Бурбак

На цьому під час Погоджувальної ради наголосив Голова фракції Максим Бурбак.

"Ми вимагаємо завтра першим питання голосувати за закон про спецконфіскацію. Тому що ці гроші повинні бути направлені на підвищення обороноздатності країни та соціальних стандартів", - закликав Бурбак.

"Чи ми забули, що на сході зараз загострення бойових дій? А тут лише йде ділення портфелів: хто - кому ", - додав він.

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Максим Бурбак звернувся до всіх фракцій коаліції з проханням підтримати цей законопроект.

"Два роки минуло після Революції гідності. На рахунку в банку лежать заарештовані 1,5 млрд. доларів Януковича, і вони не можуть бути запущені в економіку, тому що ми нічого не робимо", - наголосив він.

Голова фракції також підкреслив, що "Народний фронт" підтримує і буде голосувати за законопроект про електронні декларації в редакції, яка погоджена з Євросоюзом.