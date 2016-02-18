"Народний фронт" голосуватиме за всі безвізові закони - Бурбак
12:21, 18 лютого 2016Політика
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Фракція "Народний фронт" прийняла одноголосне рішення підтримати всі законопроекти, необхідні для запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом.
Максим Бурбак
Про це повідомив голова фракції Максим Бурбак.
Він також закликав всі парламентські фракції відкинути політичні розбіжності і проголосувати за відповідні законопроекти.
"Громадяни України вибороли право бути європейцями і вільно подорожувати країнами ЄС. Політики не мають права позбавити їх можливостей, які відкриває безвізовий режим", - наголосив Бурбак.
Він також додав, що всі, хто не голосуватиме за "безвізові закони", зрадять ідеали Майдану.
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