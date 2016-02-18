"Народний фронт" голосуватиме за всі безвізові закони - Бурбак

Про це повідомив голова фракції Максим Бурбак.

Він також закликав всі парламентські фракції відкинути політичні розбіжності і проголосувати за відповідні законопроекти.

"Громадяни України вибороли право бути європейцями і вільно подорожувати країнами ЄС. Політики не мають права позбавити їх можливостей, які відкриває безвізовий режим", - наголосив Бурбак.

Він також додав, що всі, хто не голосуватиме за "безвізові закони", зрадять ідеали Майдану.