Яценюк готовий піти у відставку за трьох умов – представник президента
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк готовий піти у відставку за трьох умов: наявної кандидатури нового прем’єр-міністра, складу нового уряду та його програми дій.
Як передає кореспондент УНАН, про це сказав представник президента у Верховній Раді Степан Кубів після зустрічі лідерів фракцій і груп з президентом України Петром Порошенком.
«Прем’єр-міністр сказав, що він готовий подати у відставку, але його політична сила вимагає те, що вони повинні побачити: перше - кандидатуру (нового прем’єра - УНІАН). Друге - програму (дій нового уряду - УНІАН). Третє - склад (нового - УНІАН) уряду», - заявив він.
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«Відбулася гаряча дискусія. Кожна політична сила запропонувала свою позицію. В результаті президент сказав, що парламент та демократичні фракції повинні взяти на себе відповідальність щодо формування нової проєвропейської коаліції на базі демократичних сил», - додав Кубів.
Як повідомляв УНІАН, раніше нардеп Олег Ляшко повідомив, що прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав умови, за яких він нібито піде у відставку. Ляшко наголосив, що "жодні кадрові питання не обговорювалися і в тому числі не обговорювались прізвища кандидатур на посаду прем’єр-міністра".