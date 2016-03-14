Яценюк готовий піти у відставку за трьох умов – представник президента

Як передає кореспондент УНАН, про це сказав представник президента у Верховній Раді Степан Кубів після зустрічі лідерів фракцій і груп з президентом України Петром Порошенком.

«Прем’єр-міністр сказав, що він готовий подати у відставку, але його політична сила вимагає те, що вони повинні побачити: перше - кандидатуру (нового прем’єра - УНІАН). Друге - програму (дій нового уряду - УНІАН). Третє - склад (нового - УНІАН) уряду», - заявив він.

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«Відбулася гаряча дискусія. Кожна політична сила запропонувала свою позицію. В результаті президент сказав, що парламент та демократичні фракції повинні взяти на себе відповідальність щодо формування нової проєвропейської коаліції на базі демократичних сил», - додав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, раніше нардеп Олег Ляшко повідомив, що прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав умови, за яких він нібито піде у відставку. Ляшко наголосив, що "жодні кадрові питання не обговорювалися і в тому числі не обговорювались прізвища кандидатур на посаду прем’єр-міністра".