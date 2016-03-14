Яценюк назвав умови, за яких він нібито піде у відставку - Ляшко

Про це сказав лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко після зустрічі лідерів фракцій і груп з президентом України Петром Порошенком.

Він зазначив, що зустріч закінчилася «на позитивній ноті». «Ми можемо робити висновок про те, що є підстави для формування нової коаліції. Прем’єр Яценюк заявив, що якщо в парламенті є 226 голосів під нового прем’єра, під нову програму дій, то він готовий уступити посаду», - сказав Ляшко. При цьому додав: «Я вважаю, що подібні заяви прем’єра відкривають шлюзи для формування нової коаліції». Він зазначив, що фракція Радикальної партії готова брати участь у формуванні нової коаліції й «інші фракції також це засвідчили».

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Ляшко повідомив, що «більшість фракцій задекларували своє бажання брати участь в формуванні нової коаліції», при цьому підкреслив, що на зустрічі «прізвище прем’єра не обговорювалося».

Він також повідомив, що у фракції «Батьківщина» вважають, що спочатку має бути відправлений уряд у відставку, а потім початися консультації щодо формування нової коаліції і нового уряду. «А наша позиція категорично протилежна - ми вважаємо, що в умовах військової агресії не може країна залишатися без уряду, без влади. Тому не втрачаючи часу за 2-3 дні треба сформувати нову коаліцію, новий уряд і нову програму, і одночасно відправити у відставку цей і обрати новий уряд»,- додав він.

Ляшко наголосив, що "жодні кадрові питання не обговорювалися і в тому числі не обговорювались прізвища кандидатур на посаду прем’єр-міністра".

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